В Московской области детям участников СВО помогают подготовиться к школе

Во всех регионах страны стартовала ежегодная партийная акция «Единой России» по сбору школьных вещей для нуждающихся семей. «Собери ребенка в школу» — уже традиция, которая с 2012 года помогает родителям в трудной жизненной ситуации обеспечить детей всем необходимым для учебы. Только в 2024 году школьные наборы получили более 280 тысяч ребят по всей России, передает пресс-служба партии.

«Помощь в подготовке к началу нового учебного года для многодетных и малообеспеченных семей, семей в трудной жизненной ситуации не бывает лишней. Особое внимание в ходе акции уделим детям участников СВО и детям в новых регионах», — сказал секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

Акция охватывает и другие категории семей, которые нуждаются в особой поддержке: малоимущие, многодетные, воспитывающие детей-инвалидов. Все они могут подать заявку на участие в акции через официальный сайт партии или в общественной приемной.

«Особое внимание уделяется семьям участников СВО — помощь оказывается 100% обратившихся вне зависимости от возраста ребенка и степени нуждаемости, в остальных случаях помощь оказывается ученикам начальной школы. Для семей с детьми-инвалидами волонтеры и депутаты доставят помощь на дом», — рассказал секретарь реготделения «Единой России» в Московской области Игорь Брынцалов.

Среди семей Подмосковья, участвующих в акции, наиболее востребованы комплекты канцелярских принадлежностей. Также ребятам в рамках акции вручают подарочные сертификаты, которые позволяют купить именно то, что нужно школьнику.

Сбор вещей в рамках акции проходит в специальных пунктах приема. Принести можно канцелярские товары, тетради, наборы для детского творчества, рюкзаки, учебную литературу или новую школьную форму и спортивную одежду.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что по указу президента в Подмосковье открылся филиал фонда «Защитники Отечества», которые ждут своих близких с СВО.

«Кроме этого центра, на каждой территории у нас работают центры поддержки, и что очень важно, я в этом не раз убеждался, что каждый глава знает количество семей, где мы должны быть вместе, где мы должны быть рядом и решать самые разные вопросы», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.