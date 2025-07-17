«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Московском регионе из-за грозы

На территории Москвы и Подмосковья будет действовать «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы, кратковременных дождей и местами ливней, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

«Желтый» — это второй уровень, он предупреждает людей о потенциально опасной погоде.

Из-за грозы и кратковременных дождей в регионе его объявили с 12 часов до 21 часа 17 июля. Также он будет действовать с 9 часов 19 июля до 21 часа 20 июля из-за дождей, а местами — из-за ливней и гроз.

Аналогичный уровень погодной опасности объявили в Смоленской, Калужской, Рязанской, Брянской, Орловской, Курской, Липецкой и Тамбовской областях ЦФО.

В ближайшие дни в регионе прогнозируется дождливая и теплая погода, а 17 и 19 июля может прогреметь гроза.