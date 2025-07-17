Сбер и девелоперская компания «Север» договорились о стратегическом партнерстве

Сбер и девелоперская компания «Север» заключили стратегическое партнерство на выставке ИННОПРОМ, предусматривающее расширение сотрудничества в сфере проектного финансирования, комплексного банковского обслуживания и внедрения передовых цифровых решений в строительной отрасли, передает пресс-служба Сбера.

Подписанное соглашение закладывает основу для долгосрочного взаимодействия, направленного на цифровую трансформацию строительного сектора и реализацию масштабных инфраструктурных проектов с применением инновационных технологий.

С момента начала сотрудничества в 2021 году при поддержке Среднерусского банка Сбербанка реализуется пять проектов компании «Север» общей площадью 200 тысяч квадратных метров в Тюмени, Екатеринбурге и Москве. Одним из ключевых объектов станет новый квартал «Эхо леса» в Академическом районе Екатеринбурга.

«Четыре года плодотворного сотрудничества с „Севером“ позволили перейти от отдельных проектов к комплексной программе в нескольких регионах. Как социально ответственный банк, мы уделяем особое внимание партнерам, которые создают качественную городскую среду. „Север“ зарекомендовал себя как сильный региональный девелопер, и мы готовы развивать сотрудничество по всем ключевым направлениям», — сказал управляющий Западным отделением Среднерусского банка Сбербанка Олег Михеев.

В соответствии с соглашением стороны планируют проработать новые инвестиционные направления и расширить взаимодействие с дочерними структурами Сбера. Ближайшим шагом станет согласование дорожных карт по перспективным проектам.

«Запуск квартала „Эхо леса“ знаменует начало масштабной работы по развитию Академического района в Екатеринбурге. Мы высоко ценим поддержку Сбера как надежного партнера. Подписанное соглашение открывает новые перспективы для сотрудничества, включая цифровизацию процессов и внедрение инновационных сервисов в жилой недвижимости», — поделился генеральный директор девелоперской компании «Север» Алексей Халимон.