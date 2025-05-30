Тренировку по самбо провели для дошкольников в Ленинском округе

Для воспитанников детского сада «Бобрёнок» в поселке Боброво Ленинского городского округа прошла специальная тренировка по самбо. Занятие провел мастер спорта Хатаи Мамедов. Мероприятие состоялось по инициативе местного отделения партии «Едина Россия». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Малыши проявили не только интерес, но и настойчивость, и настоящий боевой дух. Такие тренировки способствуют физическому развитию, формированию характера, командного духа и уверенности в себе с самого детства. С малых лет готовим детей к большим победам», — сказала заведующая детским садом № 27 Ленинского округа, депутат местного Совета депутатов Марина Иноземцева.

В ходе занятия тренер показал малышам основные приемы, помог ребятам отработать броски и элементы защиты, которые пригодятся им на турнире по самбо во Дворце спорта города Видное.

Кроме того, Хатаи Мамедов рассказал дошколятам о дисциплине, уважении к сопернику и значении спорта в жизни каждого человека.

Такие тренировки активисты «Единой России» организует в рамках партийных проектов «Детский спорт» и «Выбор сильных», они направлены на популяризацию активного образа жизни, поддержку детского спорта, укрепление здоровья подрастающего поколения и формирование правильных жизненных ориентиров с самого раннего возраста.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.