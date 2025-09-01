«Тренировки в открытом доступе»: в Петербурге подвели итоги спортивного лета

Председатель комитета по физической культуре и спорту Антон Шантырь заявил, что в Санкт-Петербурге спорт становится все более доступным, об этом говорят и на региональном, и на федеральном уровне, сообщает газета «Петербургский дневник» .

«В Петербурге такой тренд точно существует. К слову, сегодня у нас начался месячник открытых дверей во всех спортивных школах города. Не стесняйтесь, приходите, смотрите, разговаривайте с тренерами и записывайтесь. Все тренировки проходят в открытом формате», — сказал спикер.

По его словам, в городе существует большая потребность в спортивных школах, особенно важна для родителей безопасность, поэтому власти стараются предоставлять занятия в шаговой доступности и в спальных районах, и в центре.

Спорт входит в Северной столице в моду, она возникает и развивается вместе с профессиональными клубами и командами, а также массовостью, заключил Шантырь.