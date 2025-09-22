Тренерский состав ФК «Спартак» ищет схему игры на поле

Тренер «Крыльев» Адиев: ФК «Спартак» все еще ищет футболистов и схему

Главный тренер самарской команды «Крылья Советов» Магомед Адиев после игры в девятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком» сказал, что тренерский штаб столичного клуба все еще ищет оптимальное сочетание футболистов на поле. Об этом сообщает корреспондент Газета.ru .

Он отметил, что тренерский штаб «Спартака», вероятно, находится в поиске схемы и приемлемого сочетания игроков. Имеются большие амплитуды выбора состава у «Спартака».

«Выпустив большое количество атакующих игроков, за счет контроля они посадили нас вниз, мы не планировали так глубоко садиться в оборону», — поделился Адиев.

21 сентября «Спартак» играл с «Крыльями Советов». Московский клуб обыграл самарский со счетом 2:1.

При этом первый гол забили «Крылья Советов». Они «открыли счет» уже на шестой минуте матча.

