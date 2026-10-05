Тренер СКА Ларионов оценил старт Клоппа в сборной Германии

59-летний Клопп возглавил сборную Германии в июле и подписал контракт до 2030 года.

«У Клоппа в сборной Германии нормальный старт. Я смотрел пару матчей немецкой команды. Он собрал там 44 человека, а это фактически два состава. Ему надо посмотреть на них. Соглашусь со специалистами, что это правильное решение, потому что Лига наций — не тот турнир, где надо дорожить победами. Для Клоппа важно в первую очередь посмотреть на состояние немецкого футбола. По игре сборная Германии пока не впечатляет, но ничего страшного. Мы знаем, кто такой Клопп, и что он умеет. Этот человек сделает все, чтобы Германия играла в отличный футбол. Немцы богаты на талантливых футболистов, а он их раскроет», — сказал Ларионов.

Под руководством Клоппа немцы провели четыре матча в Лиге наций: одержали одну победу, дважды сыграли вничью и потерпели одно поражение. После четырех туров команда занимает третье место в группе B с пятью очками.

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