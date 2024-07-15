Тренер сборной Англии прокомментировал свою возможную тоставку

Главный тренер сборной Англии по футболу не стал говорить об увольнении

Главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт не стал говорить о своем увольнении после проигрыша Испании в финале чемпионата Европы 2024 года, пишет РБК .

«Сейчас для меня не время говорить об этом. Мне нужно еще поговорить с нужными людьми и дать себе немного времени», — сказал глава национальной сборной в интервью телекомпании BBC.

Он отметил, что команда под его руководством дважды попадала в финалы этого турнира.

Сборная Англии накануне проиграла в финале Евро-2024 команде из Испании со счетом 2:1.