Тренер рассказал, когда можно будет начинать бегать на улице

Тренер Истцив: для новичка в беге важна не погода, а покрытие под ногами

Бегать можно в любую погоду, но для новичка критически важна не температура воздуха, а состояние покрытия под ногами. Пока на тротуарах лед, снежная каша или глубокая грязь, риск подвернуть голеностоп или «убить» колени из-за проскальзывания перевешивает любую пользу. Об этом РИАМО сообщил тренер Олег Истцив.

«Ваши связки и мышцы еще не готовы к такой экстремальной нагрузке. Поэтому золотое правило старта: выходим на улицу, как только асфальт стал сухим и чистым хотя бы на 80% вашего маршрута», — сказал Истцив.

Миф о «застуженных легких» тренер рекомендует забыть сразу: воздух успевает согреться, пока проходит по дыхательным путям, даже при минусе.

«Реальная проблема начинающих — это экипировка. Люди выходят в теплых куртках, через километр мокрые насквозь, а любой ветерок на остановке — и вы на больничном. Одевайтесь так, будто на улице на 7–10 градусов теплее, чем показывает термометр. Вам должно быть зябко и свежо, пока вы стоите на месте перед стартом, это нормально», — объяснил эксперт.

По словам тренера, необходимо делать качественную суставную разминку дома, в тепле, чтобы выходить на холодный воздух уже с разогретыми мышцами, иначе риск микронадрывов возрастает в разы.

