Тренер назвал самую главную ошибку новичков в спортзале

Самая большая ошибка новичка в спортзале сейчас — стоять в очереди к тренажеру по десять минут, пока мышцы остывают, а энтузиазм угасает. Об этом РИАМО сообщил тренер Олег Истцив.

«Запомните: эффективность тренировки определяется не конкретным станком, а интенсивностью нагрузки и техникой. Если занят жим ногами или бабочка, не ждите — идите в зону свободных весов», — сказал Истцив.

По словам тренера, пара гантелей и один квадратный метр пола — это все, что нужно для полноценной проработки всего тела. Приседания гоблет, выпады, румынская тяга и жимы стоя задействуют мышцы-стабилизаторы куда мощнее, чем изолирующие тренажеры, на которых вы просто сидите.

«Это даже полезнее для новичка, так как учит координации. Если же вам критически нужен именно этот блок, не стесняйтесь вежливо спросить: „Можно с вами по очереди?“. Этикет зала подразумевает, что во время отдыха одного атлета второй делает подход. Это нормально и даже приветствуется. Главное — не занимайте снаряд, уткнувшись в телефон между сетами», — отметил эксперт.

