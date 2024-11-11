Тренер из Лобни стала победителем турнира по фехтованию в Подмосковье

Тренер лобненской СШ «Академия спорта» Ольга Миляева одержала победу на седьмом традиционном турнире по фехтованию, посвященном памяти мастера спорта международного класса Евгении Скопцевой. Соревнования проходили на территории Московской области. Ольга заняла 1-е место в своей возрастной группе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Этот успех стал итогом упорного труда, мастерства и преданности спорту. Ольга не только демонстрирует высокие спортивные достижения, но и вдохновляет своих подопечных на новые свершения. Ее профессионализм и преданность делу делают ее ценным тренером для команды», — отметили коллеги Ольги.

В городском округе Лобня уделяется большое внимание развитию спорта. Здесь работают 18 бюджетных спортивных секций, участники которых регулярно показывают высокие результаты на турнирах различного уровня. Самые популярные из них — футбол, дзюдо, тхэквондо, фехтование, баскетбол, плавание, художественная гимнастика, каратэ и хоккей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.