Тренер Ирина Винер объявила об уходе из сборной России

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер заявила, что приняла решение уйти в отставку. Увольнительное заявление наставницы удовлетворено, сообщает РИА Новости .

Винер поблагодарила подопечных, коллег и болельщиков. Она добавила, что решила уйти в отставку, поскольку намерена «не просто воспитывать чемпионов, а передавать накопленный опыт тренерам».

«Художественная гимнастика остается в надежных руках», — добавила тренер.

В Минспорта Винер поблагодарили за работу и поддержку спортсменов.

В октябре 2024 года Ирина Винер также покинула пост президента Всероссийской федерации художественной гимнастики.

