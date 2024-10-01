Ирина Винер покинула пост президента Всероссийской федерации художественной гимнастики, который занимала с 2008 года. Ирина Александровна продолжит работу линейным тренером, сообщает «СтарХит» .

Винер сложила полномочия из-за создания новой Федерация гимнастики России, в состав которой вошли Федерация прыжков на батуте России, Федерация спортивной акробатики России, Всероссийская федерация спортивной аэробики и Всероссийская федерацией художественной гимнастики.

Президентом Федерация гимнастики России был избран гендиректор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров.

Долгие годы 76-летняя Винер совмещала обязанности президента Федерации и работу главного тренера национальной сборной. Под ее руководством российские гимнастки выиграли 16 олимпийских медалей, из которых 10 золотых, четыре серебряных и две бронзовых.

Ирина Александровна подготовила таких известных спортсменок, как Юлия Барсукова, Алина Кабаева, Яна Кудрявцева, а также сестры Арина и Дина Аверины.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) продлил отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях под эгидой организации. Решение об отстранении было принято в марте 2022 года после начала специальной военной операции на Украине.