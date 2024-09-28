Международный союз конькобежцев продлил отстранение россиян от соревнований

сегодня в 20:04

Международный союз конькобежцев (ISU) продлил отстранение российских спортсменов от участия в соревнованиях под эгидой организации, сообщает ТАСС .

Соответствующее решение было принято на заседании совета ISU, которое состоялось 27–28 сентября.

Решение об остранение спортсменов из России и Белоруссии от международных соревнований было принято 1 марта 2022 года после начала специальной военной операции на Украине.

Российских и белорусских атлетов не допускают до турниров по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку.

Ранее Греческая федерация футбола на сборе президентов и генсекретарей ассоциаций УЕФА выступила за возвращение молодежных и юношеских российских сборных на международные турниры.