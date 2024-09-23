Греческая футбольная федерация выступила за возвращение россиян

Греческая федерация футбола выступила за возвращение молодежных и юношеских российских сборных на международные турниры. Инициативу поддержали представители Боснии и Герцеговины, Черногории, Казахстана, РФ и Белоруссии, сообщает Lenta.ru со ссылкой на украинский YouTube-канал «Вацко Live».

С предложением вернуть россиян на международные турниры представители греческой федерации выступили на ежегодном сборе президентов и генсекретарей ассоциаций, которые входят в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Однако затем инициативу раскритиковал президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко, который напомнил собравшимся о причинах отстранения сборных России.

После выступления представителя Украины предложение федерации футбола Греции было отклонено.

После начала СВО Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранила сборные России всех возрастов и клубы от участия в международных турнирах. Российская сборная пропустила ЧМ-2022 в Катаре, ЧЕ-2024 в Германии и проводит только товарищеские матчи.