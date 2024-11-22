Тренер футбольного клуба из Богородского округа признан лучшим

Тренер футбольного клуба «Красное знамя» Артем Сомов признан лучшим тренером чемпионата Московской области. Также с заслуженной победой поздравляем пресс-службу ФК — ее также признали лучшей, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В 2024 году команде из Ногинска «Красное знамя» удалось добиться, пожалуй, самых больших успехов за последнее время в футболе.

Команда приняла участие в Первенстве России (Третий дивизион), зона — Московская область, Лига — и сумела стать чемпионом Московской области. Надо сказать, что в крайний раз команда из Ногинска становилась чемпионом в 1973 году. И вот, наконец, в этом году «Красное знамя» смогло повторить успех. Безусловно, это заслуженная победа всей команды, всех ее участников.

Также спортсмены смогли одержать победу в Кубке Московской области, впервые добыв этот трофей для округа.

Победа в этих состязаниях позволила команде принять участие в финальном этапе Чемпионата России, который проходил с 6 по 18 ноября в г. Сочи. Наша команда, среди 16 лучших любительских коллективов страны, смогла занять второе место, в финале проиграв команде из Пензенской области.

Кроме этого, победа в Чемпионате позволит команде в предстоящем сезоне играть уже во втором дивизионе. А это — профессиональная Лига, куда попасть не так уж просто.

Давно известно, что успех — это командная работа, где каждый участник вкладывает душу в выбранное дело. Без сомнения это можно сказать и про команду «Красное знамя» и ее тренера.

В этом году команду возглавляет Сомов Артем Сергеевич, молодой ногинский специалист, легенда Ногинска, тренер «СШОР-Знамя 2007».

С профессиональным выбором Артём определился достаточно рано, поскольку родители имеют образование в сфере физической культуры и спорта.

В 1995 году окончил Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский государственный областной университет по специальности «Физическая культура», присвоена квалификация «Учитель физической культуры с дополнительной подготовкой в области спортивной тренировки».

В 2022 году окончил Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» по программе магистратуры по направлению подготовки «Педагогическое образование».

По итогам сезона -2024 специалист был признан лучшим тренером Московской области среди мужских команд.

Как подчеркивает сам Артем, полученная им награда — это общий успех и результат самоотдачи всех участников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.