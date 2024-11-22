Тренер футбольного клуба из Богородского округа признан лучшим

Спорт

Фото - © ФК "Красное Знамя"

Тренер  футбольного клуба «Красное знамя»  Артем Сомов признан лучшим тренером чемпионата Московской области. Также с заслуженной победой поздравляем  пресс-службу ФК — ее  также признали лучшей, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В  2024 году команде  из Ногинска  «Красное знамя» удалось  добиться, пожалуй,  самых больших успехов за   последнее  время в футболе.

Команда приняла участие в Первенстве России (Третий дивизион), зона — Московская область, Лига —  и сумела стать чемпионом  Московской области. Надо сказать, что  в крайний раз команда из Ногинска становилась чемпионом  в 1973 году. И вот, наконец, в этом году  «Красное знамя»  смогло повторить успех. Безусловно, это заслуженная победа всей  команды, всех ее участников.

Также спортсмены смогли  одержать победу в   Кубке Московской области, впервые добыв этот трофей для округа.

Победа  в этих состязаниях позволила команде принять участие в  финальном этапе Чемпионата России, который проходил с 6 по  18 ноября  в г. Сочи. Наша команда, среди 16  лучших  любительских коллективов  страны, смогла занять второе место, в финале проиграв команде из Пензенской области.

Кроме этого, победа в Чемпионате позволит команде в предстоящем сезоне играть уже во втором дивизионе. А это — профессиональная Лига, куда попасть не так уж просто.

Давно известно, что  успех  — это командная работа, где каждый участник вкладывает душу в выбранное дело. Без сомнения это можно сказать и про команду «Красное знамя» и ее тренера.

В этом году команду возглавляет Сомов Артем Сергеевич, молодой ногинский специалист,  легенда Ногинска, тренер «СШОР-Знамя 2007».

С профессиональным выбором Артём  определился достаточно рано,  поскольку  родители имеют образование  в сфере физической культуры и  спорта.

В 1995 году окончил Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский государственный областной университет по специальности «Физическая культура», присвоена квалификация «Учитель физической культуры с дополнительной подготовкой в области спортивной тренировки».

В 2022 году окончил Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» по программе магистратуры по направлению подготовки «Педагогическое образование».

По итогам сезона -2024 специалист был признан лучшим тренером Московской области   среди мужских команд.

Как  подчеркивает сам Артем, полученная им награда — это общий успех и результат самоотдачи всех участников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.