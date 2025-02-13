Тренер Федорыч: новый символ Петербургского спорта вдохновит на победы

сегодня в 14:55

В Санкт-Петербурге представили нового талисмана для спортивной отрасли — тренера Федорыча. Этот маскот станет частью бренда #МыСпортивныйПетербург, олицетворяя важную роль тренеров в спортивной жизни города, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Имя Федорыч выбрано в честь Павла Федоровича Садырина, великого тренера, который с футбольным клубом «Зенит» добился первых золотых медалей.

«Мы уверены, что Тренер Федорыч станет достойным продолжателем традиций нашей легендарной петербургской тренерской школы», — отметил Игорь Сологуб, советник председателя Комитета по физической культуре и спорту.

Талисман будет участвовать в спортивных событиях города, а также анонсировать состязания и делиться полезными советами на страницах «Петербургского дневника», помогая спортивным победам и вдохновляя горожан.