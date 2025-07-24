Тренер Дворца спорта «Егорьевск» проведет открытое занятие по фитнесу в парке

Всех желающих приглашают стать частью мероприятия «Лето. Фитнес. Парк», которое состоится 26 июля в 11:00 в парке «200 лет Егорьевску». Гостей ждет открытое занятие по фитнес-аэробике под руководством опытного тренера Дворца спорта «Егорьевск». Участники тренировки смогут не только укрепить мышцы, но и зарядиться позитивом на весь день, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Здесь же пройдет анимационная программа для детей, с веселыми эстафетами и танцевальными флешмобами. Для любителей интеллектуальных испытаний организаторы проведут викторину «Знатоки спорта» — победителей ждут призы. Гостей также ждут мастер-классы, фотовыставка и фотозона «Я чемпион».

Локация — сцена «Корзина»

Адрес парка: Егорьевск, ул. Майора Удачина

Егорьевцам также напомнили, что в эту субботу, 26 июля, на территории Молодежного центра «Маяк» состоится ежегодный семейный фестиваль «Добродень». Старт в 15:00. (0+)

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.

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