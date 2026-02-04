Тренер Брабечан объяснил, как ускорить выведение молочной кислоты из мышц

Тренер-нутрициолог клуба «Лапино Фитнес» Юрий Брабечан рассказал, что растяжка, легкий массаж и теплый душ способствуют более быстрому выведению молочной кислоты из мышц после интенсивных тренировок, сообщает Газета.ru .

Юрий Брабечан, тренер-нутрициолог клуба «Лапино Фитнес», отметил, что для восстановления после усиленных тренировок важно ускорить выведение лактата из мышц. По его словам, лактат — это побочный продукт быстрой выработки энергии, который не является вредным, но его избыток может вызывать жжение и тяжесть в мышцах.

«Жжение в мышцах появляется, когда лактат образуется быстрее, чем организм успевает его утилизировать. Важно убрать излишки лактата, чтобы мышцы быстрее восстановились и вернулись к нормальной работе», — пояснил Брабечан.

Тренер рекомендовал после тренировки выполнять легкую активность: 5–10 минут ходьбы, растяжку или плавные движения для ускорения кровотока. Он также посоветовал правильно дышать — делать глубокий вдох через нос и длинный выдох через рот, чтобы улучшить утилизацию лактата.

Брабечан подчеркнул, что важно пить воду после тренировки, так как обезвоживание замедляет кровоток. Легкий массаж или использование ролла, а также теплый душ помогают расширить сосуды и ускорить выведение продуктов обмена. Качественный сон и сбалансированное питание с достаточным количеством белков и углеводов также способствуют восстановлению мышц.

