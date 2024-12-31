Традиционный праздничный «Забег обещаний» пройдет 1 января в Истре

сегодня в 14:34

Уже в 6-й раз жители Истры встретятся на территории Гефсиманского сада у избы Кокориных для праздничного забега «Забег обещаний». Об это сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Дистанция составит 2025 метров. Забег пройдет без времени, победителей и проигравших.

Участники получат волшебный нагрудный номер, на котором можно написать свое желание или личное обещание самому себе.

Регистрация доступна по ссылке: https://1jan.run/. Забег пройдет 1 января в 12:00.



Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.