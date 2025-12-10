Традиционный новогодний легкоатлетический пробег пройдет 20 декабря в Орехово-Зуевском округе

Торжественное открытие новогоднего легкоатлетического пробега в Орехово-Зуевском округе начнется 20 декабря в 10:45, старт забега — в 11:00. Мероприятие пройдет в Парке Победы города Орехово-Зуево.

Для участия необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте с 10 по 15 декабря. Также можно зарегистрироваться и получить номер в день соревнований с 9:00 до 10:30.

Впервые новогодний пробег прошел в Орехово-Зуеве 31 декабря 1971 года, когда спортсмены преодолели дистанцию 12 километров. Сейчас дистанции стали короче, но интерес к мероприятию сохраняется. В 2024 году в пробеге участвовали более 200 бегунов в возрасте от 6 до 80 лет, среди которых были ветераны спорта, профессиональные легкоатлеты и любители. Участники преодолевали дистанции 1 и 5 километров в зависимости от возраста.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность подготовки Московской области к предстоящим новогодним праздникам.

«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят традиционно зимние каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», — сказал Воробьев.