«Торпедо» и Игорь Ларионов завершили сотрудничество
Хоккейный клуб «Торпедо» объявил о расторжении контракта с главным тренером Игорем Ларионовым,указано на официальном сайте команды.
Решение стало результатом совместного анализа итогов сезона, в котором команда не достигла запланированных спортивных результатов.
Генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов отметил вклад Ларионова в развитие клуба.
«Игорь Николаевич укрепил наш курс на атакующий стиль, творческий подход и доверие молодым игрокам. Это решение далось непросто, но оно взвешенное и обоюдное», — сказал он.
Клуб поблагодарил тренера за работу и пожелал успехов в будущем. На фоне подготовки к переезду на новую арену «Торпедо» сохранит фирменный стиль игры.
Следующий тренерский штаб будет объявлен дополнительно.
Ларионов возглавил хоккейный клуб «Торпедо» (Нижний Новгород) в 2022 году.