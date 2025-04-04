«Торпедо» и Игорь Ларионов завершили сотрудничество

Хоккейный клуб «Торпедо» объявил о расторжении контракта с главным тренером Игорем Ларионовым, указано на официальном сайте команды.

Решение стало результатом совместного анализа итогов сезона, в котором команда не достигла запланированных спортивных результатов.

Генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов отметил вклад Ларионова в развитие клуба.

«Игорь Николаевич укрепил наш курс на атакующий стиль, творческий подход и доверие молодым игрокам. Это решение далось непросто, но оно взвешенное и обоюдное», — сказал он.

Клуб поблагодарил тренера за работу и пожелал успехов в будущем. На фоне подготовки к переезду на новую арену «Торпедо» сохранит фирменный стиль игры.

Следующий тренерский штаб будет объявлен дополнительно.

Ларионов возглавил хоккейный клуб «Торпедо» (Нижний Новгород) в 2022 году.