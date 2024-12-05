Топовые лиги должны Украине миллиарды, заявил экс-вратарь «Спартака»

Бывший чешский вратарь хоккейного «Спартака» Доминик Гашек посетил конференцию в Киеве, посвященную влиянию спорта на мировые события. После этого он заявил, что международные спортивные лиги и федерации, в том числе НХЛ, пропагандируют СВО и должны Украины миллиарды долларов, сообщает Газета.ru .

На своей странице в социальной сети Гашек написал, что спортивные лиги и федерации имеют ощутимое влияние на происходящее в мире и несут ответственность. Именно поэтому, полагает голкипер, они должны Украине «сотни миллиардов долларов».

«В то же время я предложил программу, которая может остановить эту огромную рекламу российской СВО и спасти тысячи, а точнее, во много раз больше человеческих жизней», — утверждает Гашек.

Чешский хоккеист не раз критиковал руководство Национальной хоккейной лиги, которое не запретило россиянам выступать на турнире после начала спецоперации на Украине.