Костомаров рассказал об отказе от предложения Навки выступать за Белоруссию

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров во время выступления на творческом вечере, прошедшем на Малой сцене МХТ им. Чехова, сказал, что не согласился с предложением представлять иное государство, кроме РФ. Находиться на пьедестале на фоне звучащего гимна России — его мечта, сообщает ТАСС .

17 декабря 2024 года Костомаров выступал на шоу в честь 50-летия фигуриста Ильи Авербуха. Тогда он в первый раз после операций станцевал на льду с Татьяной Навкой.

У Костомарова были тренировки в Соединенных Штатах. Соблазн выступить за другую страну на льду у него был, поскольку ранее многие коллеги-девушки ездили в США и искали партнеров. Им предлагали зарплату 1-1,2 тыс. долларов в месяц.

Многие фигуристки, по словам Костомарова, пользовались шансом и выступали под иным флагом. От Навки спортсмену поступало похожее предложение.

«Поначалу она предлагала мне кататься за Белоруссию, за которую уже выступала. Но я сказал: „Нет, только за Россию“», — отметил Костомаров.

Он вспомнил, как фигуристы Сергей Гриньков и Екатерина Гордеева стояли на пьедестале Олимпийских игр в 1988 году. Тогда играл советский гимн и им хлопали. Такое событие произвело на Костомарова огромное впечатление.

Ранее спортсмен рассказал о главном достижении в своей жизни. Он отметил, что нашел вторую половинку и у него прекрасная семья.