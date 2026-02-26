Тяжелоатлеты Подмосковья выиграли 28 медалей на первенстве России

Сборная Московской области завоевала 28 медалей на первенстве России по тяжелой атлетике, которое прошло с 16 по 24 февраля в Екатеринбурге. Турнир стал отборочным на первенство мира в Египте, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В активе команды 11 золотых, 12 серебряных и пять бронзовых наград. В соревнованиях участвовали более 250 спортсменов из 43 регионов страны, которые разыграли медали в 20 весовых категориях.

Три золота среди юниорок 15–18 лет в категории до 76 кг выиграла Варвара Кузьминова из Богородского округа. Она показала лучшие результаты в рывке (98 кг), толчке (118 кг) и сумме двоеборья (216 кг). В этой же возрастной группе в категории до 87 кг три золотые медали завоевала Софья Врагова — 95 кг в рывке, 116 кг в толчке и 211 кг по сумме.

Среди юниорок 19–20 лет в весе до 71 кг три золота взяла Наталья Лапина с результатами 84 кг в рывке, 108 кг в толчке и 192 кг в сумме. У юниоров 19–20 лет в категории до 67 кг Даниил Петров победил в рывке (150 кг) и стал серебряным призером в толчке и по сумме двоеборья.

Золотую медаль в рывке в категории до 55 кг завоевал Михаил Крыгин, также он взял два серебра. Вероника Навольнева и Вероника Моисеева стали трехкратными серебряными призерами в своих весовых категориях. Елизавета Гисс выиграла два серебра и бронзу, Богдана Матус — три бронзы, Ирина Епифанова — бронзу в рывке.

Первенство России стало отборочным этапом на мировое первенство, которое пройдет со 2 по 8 мая в Египте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.