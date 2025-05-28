Тяжелоатлеты Подмосковья примут участие в международном турнире по пауэрлифтингу

Шесть спортсменов из Московской области примут участие в международном турнире по пауэрлифтингу «Кубок памяти Николая Каганского», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Московскую область в разных дисциплинах представят Андрей Сапожонков (Талдом), Максим Лухин (Серпухов), Иззатулло Мухамадов (Химки), Олег Лившиц (Старая Купавна), Дмитрий Жемаркин (Серпухов) и Анна Морозова (Воскресенск).

Среди их главных конкурентов подмосковных тяжелоатлетов выступят обладатель мирового рекорда в жиме лежа Джулиус Мэддокс (355 кг), пауэрлифтер-рекордсмен всех времен из ЮАР Колтон Энгельбрехт (1 200 кг в троеборье), а также американец Дэнни Григсби, который поднимает в становой тяге без экипировки почти полтонны (487,5 кг).

В соревнованиях примут участие атлеты из России, Белоруссии, США, ЮАР, Польши, Венгрии, Ирана и других стран. Турнир пауэрлифтеров станет частью крупного спортивно-развлекательного фестиваля Pride Sport Fest. Гостей фестиваля ждут баттлы и армфайты, общение со спортсменами и блогерами, мастер-классы от экспертов и выступления популярных артистов, разнообразные интерактивные зоны для взрослых и детей, шоу-программа и нестандартные активности.

Международный турнир по пауэрлифтингу, жиму лежа, становой тяге и строгому подъему на бицепс среди профессионалов пройдет на VK Stadium в Москве 12–13 июля.

Подробнее о турнире можно узнать на официальной странице мероприятия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.