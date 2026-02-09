Тяжелоатлеты из Подмосковья завоевали пять медалей на Кубке России в Люберцах

Спортсмены Московской области выиграли три золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали на Кубке России по тяжелой атлетике, который прошел в Люберцах с 3 по 6 февраля 2026 года, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Алина Гузикова из Балашихи стала победительницей Кубка России по тяжелой атлетике в весовой категории до 45 кг, показав результат 132 кг в двоеборье. Максим Могучев из Люберец принес команде Московской области еще одно золото в весовой категории до 102 кг с итогом 361 кг.

Ранее золотую медаль в составе сборной региона завоевала Варвара Кузьминова из Богородского округа, выступавшая в весовой категории до 76 кг. Серебро досталось Софье Враговой из Старой Купавны (до 87 кг), а бронзу выиграла Александра Фурдик из Видного (до 49 кг).

По итогам командного женского зачета Московская область заняла первое место, опередив Краснодарский край и Москву. В турнире приняли участие 232 спортсмена, а Кубок России стал отборочным этапом на чемпионат Европы-2026 и Спартакиаду сильнейших.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.