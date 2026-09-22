Тяжелоатлеты из Люберец завоевали два серебра на турнире во Владимире

Спортсмены школы олимпийского резерва Люберец София Игнашова и Даниил Козишников заняли вторые места на Всероссийских соревнованиях по тяжелой атлетике «Золотые купола» во Владимире, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Спортсмены отделения тяжелой атлетики спортивной школы олимпийского резерва городского округа Люберцы завоевали две серебряные медали на Всероссийских соревнованиях «Золотые купола» во Владимире.

Турнир посвятили памяти заслуженного тренера России В. П. Кузнецова. В соревнованиях участвовали более 250 спортсменов из 15 регионов страны.

В составе сборной Московской области выступили София Игнашова и Даниил Козишников. Оба спортсмена заняли вторые места.

«Поздравляем Софию и Даниила, а также их тренеров с успешным выступлением и серебряными наградами», — отмечается в сообщении спортшколы.

Спортсменов подготовили тренеры Виктор Сулоев и Солтон Каракотов.

Больше возможностей для занятий спортом появляется с госпрограммой «Спорт России» - она помогает развивать инфраструктуру и создавать условия для тренировок. По всей стране строят спортивные площадки и стадионы, а также проводят тематические фестивали.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

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