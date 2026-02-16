Тяжелоатлеты из Балашихи выиграли пять медалей на турнире в Чехове

Спортсмены из Балашихи завоевали пять медалей на ХХ Всероссийском турнире по тяжелой атлетике памяти Михаила Окунева, который прошел с 10 по 17 февраля 2026 года на спортивной базе «Чехов» в Московской области, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Юные тяжелоатлеты из Балашихи успешно выступили на юбилейном ХХ Всероссийском турнире по тяжелой атлетике памяти заслуженного тренера России Михаила Окунева. Соревнования прошли на спортивной базе «Чехов» и собрали более 600 участников из 38 регионов страны.

Турнир проводился среди юношей и девушек в двух возрастных категориях: 10–12 лет и 13–15 лет. Воспитанники Балашихинской школы тяжелой атлетики, занимающиеся в спортивном клубе «Союз», завоевали пять медалей. Золото получили Тина Лохова, Марфа Матвеева и Игорь Литвиненко, серебро — Глеб Лохов, бронзу — Софья Зозуля.

Подготовкой спортсменов к соревнованиям руководил тренер Руслан Гулак.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.