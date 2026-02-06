Тяжелоатлетки из Подмосковья завоевали три медали на Кубке России в Люберцах

Спортсменки Московской области выиграли золото, серебро и бронзу на Кубке России по тяжелой атлетике, который проходит в Люберцах с 3 по 6 февраля 2026 года, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Варвара Кузьминова из СШОР по летним видам спорта (поселок Зеленый) стала чемпионкой в весовой категории до 76 кг, показав результат 107 кг в рывке, 127 кг в толчке и 234 кг в сумме двоеборья. После победы спортсменка отметила, что подготовка к турниру далась ей нелегко в моральном плане.

Софья Врагова из СШОР по летним видам спорта (Старая Купавна) завоевала серебро в категории до 87 кг с результатом 95 кг в рывке, 121 кг в толчке и 216 кг в сумме двоеборья.

Бронзовую медаль в весовой категории до 49 кг выиграла Александра Фурдик из СШОР по летним видам спорта (Видное), набрав 70 кг в рывке, 85 кг в толчке и 155 кг в сумме двоеборья.

По итогам командного женского зачета Московская область заняла первое место. Кубок России по тяжелой атлетике в этом году является отборочным этапом на чемпионат Европы-2026 в Грузии и первым этапом отбора на Спартакиаду сильнейших.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.