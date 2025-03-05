Тяжелоатлет Подмосковья стал абсолютным чемпионом международного турнира

65-летнему ветерану спорта Владимиру Яковенко, выступавшему в категории до 100 кг среди атлетов в возрасте 40+, на международном турнире по пауэрлифтингу и отдельным его движениям «К звездам через тернии» в своем весе не было равных, сообщает пресс-служба Можайского округа.

Но за абсолютное первенство на турнире побороться пришлось — от соперников его отделяли буквально сотые доли баллов. В итоге можайский тяжелоатлет занял первое место в своей категории и стал абсолютным победителем.

На международном турнире собрались сильнейшие тяжелоатлеты из четырех стран мира, представляющие 118 городов. За звание победителя соревновались не только молодые спортсмены, но и ветераны пауэрлифтингу: было немало спортсменов в возрасте за 70 лет, двое 80-летний и самый возрастной участник — 91-летний тяжелоатлет.

Ранее Владимир Яковенко стал чемпионом мира по версиям WRPF/WEPF/WPFP/WAF/WSF в категории «ветераны» в весовой категории до 100 кг. Тогда на турнир приехало сражаться за кубок победителям почти 2,5 тысячи тяжелоатлетов из 41 страны мира. Российская Федерация была представлена спортсменами из 85 регионов и 407 городов.

«Поздравляем можайского спортсмена с очередным высоким титулом и желаем новых победы на международных турнирах!» — добавили в пресс-службе администрации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.