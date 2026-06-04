Тяжелоатлет из Подмосковья выиграл три золота первенства России

Спортсмен из Богородского округа Даниил Петров завоевал три золотые медали на первенстве России по тяжелой атлетике среди юниоров 15–23 лет. Турнир проходит с 1 по 7 июня в Ноябрьске, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Даниил Петров, представляющий СШОР по летним видам спорта из поселка Зеленый Богородского округа, стал победителем в весовой категории до 67 кг. Он выиграл золото в рывке с результатом 116 кг, в толчке — 155 кг, а также занял первое место по сумме двоеборья — 271 кг. Серебряным призером стал спортсмен из Оренбургской области, бронзу завоевал тяжелоатлет из Чеченской Республики.

Ранее на этом же турнире Мария Колесова из областного Центра олимпийских видов спорта взяла две серебряные медали в категории до 55 кг среди юниорок. Еще один представитель Богородского округа Михаил Крыгин из Старой Купавны стал двукратным бронзовым призером в весе до 55 кг.

В первенстве России участвуют 211 спортсменов из 41 региона страны. Соревнования проходят в спортивно-оздоровительном комплексе «Зенит» имени Юрия Морозова в Ноябрьске в рамках государственной программы «Спорт России». Победители турнира получат право выступить на молодежном чемпионате Европы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». Еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.