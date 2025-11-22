Тяжелоатлет из Долгопрудного победил в состязаниях ветеранов спорта

В Орловской области завершился XXIX открытый кубок России по тяжелой атлетике для старших возрастных групп. В нем приняли участие 200 спортсменов из России и Беларуси.

Как сообщили в пресс-службе округа, среди участников старше 75 лет и в весовой категории свыше 109 кг лучшим стал житель Долгопрудного Валерий Терешко.

Валерий Иванович — атлет со стажем. Мастер спорта международного класса по тяжелой атлетике, в 1970-е годы он был членом сборной Советского союза. А сегодня Валерий Иванович работает инструктором в ФСК «Салют», а также является президентом Федерации масс-рестлинга Московской области.

Он продолжает интенсивно заниматься спортом и участвовать в соревнованиях, своим примером вдохновляя товарищей по движению «Активное долголетие» и молодежь переходить на здоровый образ жизни и следить за своей физической формой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». В этом году еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«„Открытый стадион“ дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.

