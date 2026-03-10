«Тяжело тягаться с молодыми»: Овечкин высказался о возможном завершении карьеры

Овечкин рассказал, что из-за возраста ему тяжело «тягаться с молодыми»

Он подчеркнул, что решение о завершении карьеры будет принимать в зависимости от того, как будет чувствовать себя тело.

«Сейчас хоккей очень жесткий и очень быстрый. Мне 40 лет, и мне тяжело тягаться с молодыми парнями, понимаете?» — отметил спортсмен.

Хоккеист уточнил, что самое главное — здоровье. Овечкин не хочет, чтобы через год-два у него заболело колено, локоть или спина. Поэтому к решению о завершении карьеры он планирует подойти с умом.

«Но я по-прежнему люблю эту игру. Мне нравится приходить на арену, идти в раздевалку и проводить время с ребятами», — добавил хоккеист.

В текущем сезоне НХЛ форвард набрал 50 очков (24 шайбы и 26 передач) в 65 играх. Еще он — лучший снайпер в истории лиги, на счету Овечкина 921 заброшенная шайба.

