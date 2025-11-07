В Подмосковье состоялось открытое первенство по тхэквондо ВТФ «Стальной характер», собравшее более 150 спортсменов из различных городов Московской области. Достойное представительство на соревнованиях обеспечили атлеты Рузского муниципального округа, продемонстрировавшие высокий уровень подготовки и волю к победе, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

По итогам напряженных поединков рузские тхэквондисты завоевали ряд призовых мест в своих весовых и возрастных категориях. Золотые медали первенства получили:

Матвей Лебедев (весовая категория 78+ кг);

Станислав Иванченко (68 кг);

Анастасия Сергеева (59+ кг);

Максим Бутусов (49 кг).

Серебряные награды завоевали Артем Войтенко (68 кг) и Милана Соколова (41 кг).

Особенно отличились юные спортсмены Рузского округа. Среди младших участников соревнования победителями стали:

София Лебедева (2016 г. р.);

Ирина Гостенкова (2015 г. р.).

Второе место в своих возрастных группах заняли Анна Фролова (2015 г. р.) и Ярослав Матросов (2017 г. р.).

Тренировал команду преподаватель Алиева Д. М. Под ее руководством спортсмены отработали тактику ведения боя, усовершенствовали технику и продемонстрировали на татами слаженность действий и целеустремленность.

Все победители и призеры были награждены дипломами и медалями. Администрация округа поздравляет атлетов и их наставника с достойным выступлением, отмечая, что такие результаты — закономерный итог систематической работы и преданности спорту.

«Соревнования прошли в рамках государственной программы „Развитие физической культуры и спорта“. В Рузском муниципальном округе последовательно реализуется собственная программа по развитию физической культуры и популяризации здорового образа жизни, что создает благоприятные условия для роста спортивного мастерства местных атлетов,» — прокомментировал Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.