Тхэквондисты Подмосковья завоевали две медали Спартакиады в Челябинске

Тхэквондисты из Королева и Краснознаменска завоевали серебряную и бронзовую медали Спартакиады народов России, которая проходит 14–17 сентября в Челябинске, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Представители Подмосковья завоевали две медали на Спартакиаде народов России по тхэквондо среди мужчин и женщин в Челябинске. Турнир проходит с 14 по 17 сентября.

Серебро в весовой категории до 58 кг выиграл Карим Архангельский из Королева. В финале он уступил спортсмену из Санкт-Петербурга. Бронзовыми призерами в этой категории стали представители Москвы и Республики Северная Осетия — Алания.

Бронзовую медаль в весе до 68 кг завоевал Идар Багов из Краснознаменска. Золото и серебро в этой категории получили спортсмены из Санкт-Петербурга, еще одну бронзу — представитель Ивановской области.

В первый соревновательный день на турнир приехали 200 спортсменов из 30 регионов России, за поединками наблюдали более 3,5 тыс. зрителей. Соревнования по тхэквондо проходят в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.

Больше возможностей для занятий спортом появляется с госпрограммой «Спорт России» — она помогает развивать инфраструктуру и создавать условия для тренировок. По всей стране строят спортивные площадки и стадионы, а также проводят тематические фестивали.