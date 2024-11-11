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Тхэквондисты клуба «Дан-Гун» из Люберец завоевали 99 медалей на соревнованиях

Спортсмены клуба «Дан-Гун» из городского округа Люберцы завоевали 99 медалей разного достоинства на чемпионате и первенстве России по тхэквондо МФТ. Об этом сообщил глава муниципалитета Владимир Волков.

В соревнованиях участвовали почти 2 тысячи спортсменов из большого количества регионов – от ЛНР и Калининграда до Хабаровского и Приморского краев.

«78 люберчан из «Дан-Гун» на протяжении 4 дней боролись за звание лучших из лучших. Нашим спортсменам в составе команды Московской области удалось завоевать 99 медалей: 40 золотых, 31 серебряная и 28 бронзовых. Четверо люберчан стали абсолютными чемпионами, завоевав золотые медали в двух дисциплинах. Поздравляем наших спортсменов, их родителей и тренеров Юлию Дмуховскую, Аиду Исаеву, Максима Лисеенко, Никиту Тимохина, Игоря Дедкова и Сергея Зубкова, руководителя клуба Алексея Яблошевского и главного тренера Леонова Алексея», - отметил Волков.

Он подчеркнул, что следующий рубеж - международный турнир «Московский вызов», который традиционно состоится в декабре.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», - сказал он.