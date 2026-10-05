Тхэквондисты из Лобни выиграли 12 медалей на межрегиональном турнире

Воспитанники лобненского клуба «Центр-Восток» завоевали девять золотых, две серебряные и одну бронзовую медаль на межрегиональных соревнованиях по тхэквондо «Запад-Восток». Турнир прошел с 2 по 4 октября в Котельниках, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Спортсмены клуба «Центр-Восток» из Лобни завоевали 12 медалей на межрегиональных соревнованиях по тхэквондо «Запад-Восток», которые прошли с 2 по 4 октября в Котельниках.

Золото выиграли Максим Магай, Александр Чернов, Ева Лим, Арина Чернова, Софья Филиппова, Вероника Макеева, Павел Лунев, Степан Гамов и Рустам Каримбердиев. Серебряными призерами стали Дмитрий Кушнеревич и Дмитрий Магай, бронзу завоевал Даниил Телегин. Спортсменов готовит тренер Евгений Лим.

Клуб «Центр-Восток» работает в Лобне с 1996 года и является одной из крупнейших школ олимпийского тхэквондо ВТФ в России и ближнем зарубежье. Его основатель — грандмастер Им Гук Хен, обладатель черного пояса 8 дана.

За годы работы клуб подготовил десятки обладателей черного пояса. Его воспитанники входят в состав национальной сборной России. В клубе занимаются дети с четырех лет.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.