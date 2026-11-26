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Воспитанники школы тхэквондо Лобни завоевали пять золотых и одну серебряную медаль на Всероссийских соревнованиях «Жемчужина Черноземья». Турнир прошел с 20 по 23 ноября 2026 года в Липецке, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Всероссийские соревнования «Жемчужина Черноземья» прошли во Дворце спорта «Молодежный» в Липецке. Турнир собрал более 800 спортсменов из 23 регионов страны.

Золотые медали завоевали представители Лобни Дмитрий Магай, Дени Сатуев, Софья Филиппова, Артем Марчук и Вероника Макеева. Максим Магай стал серебряным призером. Спортсменов командировала спортивная школа олимпийского резерва по единоборствам.

Сборная Московской области заняла третье общекомандное место. Поскольку лобненская команда завоевала больше всех медалей, кубок привезли в Лобню.

«Эта победа очень важна для нас, горжусь ребятами и тем, что кубок соревнований удалось привезти в Лобню», — отметил тренер спортсменов Евгений Лим.

Лобня — один из основных центров развития единоборств в Подмосковье. В городе работают секции тхэквондо, каратэ, кобудо, самбо, дзюдо, бокса и других направлений.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.