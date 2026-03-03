Тхэквондисты из Химок выиграли золото и серебро на фестивале

Спортсмены из Химок 1 марта выступили на фестивале олимпийского тхэквондо в Подмосковье, где собралось более 400 участников. Представители округа завоевали два золота и серебро, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В фестивале олимпийского тхэквондо приняли участие более 400 спортсменов из разных округов Подмосковья. Химки представили три воспитанника федерации олимпийского тхэквондо.

По итогам турнира Вересняк Арсений занял первое место, Китороаге Кристиан стал победителем в своей категории, а Курамагомедова Сафия завоевала серебро.

«Занятия начинаются с 6 лет. Ребята развивают общую физическую подготовку и осваивают базовую технику ударов ногами и руками. Сегодня в округе олимпийским тхэквондо занимаются около 200 спортсменов», — рассказал президент федерации олимпийского тхэквондо Химок Сергей Вересняк.

Юные спортсмены тренируются на базе школы №14 с октября прошлого года. Несмотря на небольшой стаж, они уже показывают высокие результаты на детских фестивалях.

«Успех юных тхэквондистов — яркое доказательство того, что в округе созданы условия для развития детского спорта. Мы и дальше будем укреплять спортивную инфраструктуру и расширять возможности для детей, стремящихся к новым вершинам», — подчеркнул муниципальный депутат Алексей Федоров.

