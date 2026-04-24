В Дмитровском округе достроят корпус парка «Никольское 2»

Третий этап строительства индустриального парка «Никольское 2» завершат в третьем квартале 2026 года в Дмитровском округе Подмосковья. Инспекторы зафиксировали готовность объекта на 50%, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

В рамках третьего этапа возводят производственно-складской комплекс площадью более 74 тыс. кв. м. Объем складских помещений в проектируемом здании составит около 750 тыс. куб. м.

Корпус переменной этажности — от одного до трех этажей — предназначен для хранения товаров народного потребления. По периметру здания оборудуют 62 дока для отгрузки продукции.

По итогам проверки инспекторы зафиксировали 50% строительной готовности объекта. Новый склад станет третьим корпусом индустриального парка. Два первых склада и хостел для сотрудников ввели в эксплуатацию в 2025 году. Их арендуют крупные онлайн-ритейлеры «ОЗОН» и «Вайлдберриз», а в марте 2026 года к резидентам присоединилась компания Рехау.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковные индустриальные парки востребованы у зарубежного и отечественного бизнеса.

«Что касается экономики, у нас все очень неплохо, слава богу. Мы понимаем, что дальше нужно готовить индустриальные парки, чтобы реализовывать новые проекты. У нас есть запросы от китайских партнеров, Индия интересуется, белорусы — мы сотрудничаем с Республикой Беларусь», — сказал Воробьев.