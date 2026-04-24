Почтовые отделения Подмосковья изменят график на майские праздники

Почтовые отделения Московской области скорректируют режим работы в связи с майскими праздниками. 1 и 9 мая большинство офисов будут закрыты, а 30 апреля и 8 мая рабочий день сократят на час, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

1 и 9 мая станут выходными для большинства отделений Почты России в Подмосковье. При этом офисы, которые выдают заказы с маркетплейсов, продолжат работать в обычном режиме.

30 апреля и 8 мая почтовые отделения будут работать на один час меньше. Изменения связаны с предпраздничными днями.

В праздничные даты почтальоны не будут доставлять почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия жители получат по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда России с учетом особенностей территорий.

Актуальное расписание работы и адреса открытых отделений можно уточнить на официальном сайте Почты России или в мобильном приложении компании.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что число посещений госорганов в Подмосковье уменьшилось в 5 раз благодаря цифровым услугам.

«Удобнее, не выходя из дома, получить те или иные услуги. Понятно, что это требует время для того, чтобы научиться работать в госуслугах, но, судя по цифрам, это происходит гораздо быстрее, чем думали скептики», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.