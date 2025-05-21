Тхэквондисты Истры завоевали шесть золотых медалей на международном турнире

Шесть золотых медалей завоевали истринские тхэквондисты на международном турнире по тхэквондо Запад-Восток «Стихия Земли». Соревнования проходили в Котельниках 17–18 мая, сообщает пресс-служба администрации округа.

Муниципальный округ Истра представляли спортсмены клуба «Истра-ТКД». По итогу турнира аж 6 золотых медалей в своих возрастных категориях завоевали спортсмены: Софья Филиппова, Виталий Филиппов, Роман Куликов, Василиса Куликова, Тихон Власов, Варвара Исакова. Серебро завоевала Милана Григорьева.

Данный турнир на протяжении года включал в себя 4 соревнования, 4 стихии: Вода, Ветер, Огонь, Земля. Это был завершающий финальный этап соревнований и Софья Филиппова во всех 4 турнирах одержала уверенную победу над своими соперниками. По итогу турнира ей вручили чемпионский пояс 4 стихий.

Все поздравляют победителей и тренера и наставника Юрия Бескороваева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». В этом году еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.