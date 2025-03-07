Тхэквондисты Балашихи завоевали 73 медали на чемпионате ЦФО

Балашихинские тхэквондисты показали высокий уровень подготовки, завоевав 73 медали на чемпионате Центрального федерального округа, которые прошли во Владимире с 28 февраля по 2 марта. Это 23 золотых, 33 серебряных и 17 бронзовых медалей. Кроме того, сборная Московской области, основу которой составляют спортсмены из Балашихи, заняла третье общекомандное место. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«В чемпионате участвовали спортсмены со всей Московской области. Балашиха показала себя достойно — у нас сильные клубы. Они составляют основу сборной Московской области, у нас самый большой охват спортсменов в регионе. Многие ребята уже не в первый раз выступают на чемпионате и первенстве ЦФО», — рассказала главный тренер сборной Московской области по тхэквондо Ирина Косых.

Она также отметила высокий уровень соревнований и рост конкуренции между спортсменами.

«Ребята выступили хорошо, но с каждым годом конкуренция растёт. Приходят новые спортсмены, меняются возрастные категории, и это влияет на уровень соревнований. Сейчас особенно высокая конкуренция среди спортсменов 14-15 лет. В категории 16+ у нас меньше участников, но есть и женская, и мужская команды», — добавила Ирина Косых.

Турнире во Владимире собрал более 600 спортсменов. Они представляли более 30 клубов из 14 регионов. От Московской области на чемпионате и первенстве выступили 86 спортсменов (чёрные и красные пояса). Также в соревнованиях участвовали 65 юных спортсменов, претендующих на место в сборной. Всего от Подмосковья выступил 151 человек.

Теперь тхэквондисты Балашихи интенсивно готовятся к чемпионату и первенству России. Соревнования стартуют в Сочи 19 марта, спортсмены будут выступать как в личных, так и в командных дисциплинах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.