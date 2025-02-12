Тхэквондистка из Лобни победила на втором этапе Всероссийской спартакиады

В Воронеже провели второй этап Всероссийской спартакиады молодежи. В нем приняла участие тхэквондистка из Лобни Вероника Макеева, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Проведя три поединка, девушка стала победительницей соревнований и получила право представлять Московскую область на финальном этапе, который пройдет в Татарстане.

В городском округе Лобня уделяется большое внимание развитию спорта. Здесь работают 18 бюджетных спортивных секций, участники которых регулярно показывают высокие результаты на турнирах различного уровня. Самые популярные из них — футбол, дзюдо, тхэквондо, фехтование, баскетбол, плавание, художественная гимнастика, каратэ и хоккей. Также в этом году в городе началось строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. Завершат строительство ФОК в декабре 2025 года.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.