Теннисную площадку открыли после обновления в Балашихе

Работы по благоустройству теннисной площадки завершены в Балашихе. В открытии объекта 18 декабря приняли участие депутат Совета депутатов городского округа Балашиха, директор спортивного комплекса «Союз» Антон Орешков, заслуженный мастер спорта России по самбо Денис Давыдов, а также жители микрорайона, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Теннисные корты на данном участке были построены в 1975 году. Вопрос их обновления был поднят жителями во время обхода территории администрацией городского округа совместно с главой Балашихи Сергеем Юровым.

«Проект реализован в короткие сроки — примерно за полгода с момента общения с жителями. Все ключевые решения принимались с учетом их пожеланий», — отметил Антон Орешков.

В ходе благоустройства выполнено асфальтовое покрытие с подложкой, установлено ограждение высотой 4 метра, смонтировано освещение, оборудованы две тренировочные стенки для самостоятельных занятий. Общая площадь спортивной зоны составляет 1 600 квадратных метров.

«Здесь на протяжении десятилетий занимались любители тенниса. Для нас принципиально важно, что объект сохранен именно как специализированный теннисный корт и полностью восстановлен», — сказал Денис Давыдов.

Обновленные корты доступны для занятий спортом круглый год и уже используются жителями микрорайона.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.