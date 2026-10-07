Теннисисты Подмосковья завоевали три медали на Всероссийских соревнованиях

Спортсмены Московской области выиграли золото, серебро и бронзу на Всероссийских соревнованиях по настольному теннису среди участников до 22 лет в Москве, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Алина Савостикова из областного центра олимпийских видов спорта в Химках завоевала золото в женском парном разряде вместе с Анной Пятириковой из Москвы. Эдгард Киселев и Родион Уедраого из училища олимпийского резерва №3 в Химках выиграли серебро в мужском парном разряде. Киселев и Савостикова также стали бронзовыми призерами в смешанном парном разряде.

Савостикова выполнила норматив «Мастер спорта России». В мае 2026 года она завоевала серебро в парном разряде на первенстве России среди юношей и девушек до 16 лет в Кстово Нижегородской области. Киселев и Уедраого в апреле 2024 года стали серебряными призерами первенства России в Чебоксарах в парном разряде среди юношей.

Всероссийские соревнования среди спортсменов до 22 лет прошли в Москве в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России». Турнир собрал сильнейших молодых теннисистов из разных регионов страны.

Новости министерства физической культуры и спорта Московской области доступны в Telegram, VK и МАХ.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.