Теннисисты из Балашихи заняли призовые места в международном турнире

По приглашению Исполкома городского совета Могилева, который является городом-побратимом городского округа Балашиха, спортсмены школы олимпийского резерва «Метеор» приняли участие в международном турнире по настольному теннису памяти Тани Карпинской, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В турнире, проходившем в Могилеве с 5 по 7 декабря, приняли участие более ста спортсменов из Беларуси, России, Китая, Казахстана и других стран. Метеоровцы, представлявшие на турнире нашу страну, смогли достичь весомых результатов.

В результате упорной борьбы Ирине Козеевой удалось сломить сопротивление в игре за 1 место спортсменки сборной Белоруссии и завоевать золотую медаль в копилку Российской Федерации.

Метеоровец Иван Сухинин остановился в шаге от золота, заняв 2 место в международном турнире, который уже в 54 раз проводится на дружеской белорусской земле.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.