сегодня в 18:28

Теннисистки из Подмосковья вышли в четвертьфинал открытого чемпионата Австралии

Подмосковные теннисистки Диана Шнайдер и Мирра Андреева вышли в ¼ финала Australian Open в парном разряде среди женщин, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В 1/8 финала соревнований пара спортсменов из сборной Подмосковья встречалась с австралийками Кимберли Биррелл и Оливией Гадеки. Встреча продолжалась 1 час 6 минут и завершилась победой российских теннисисток со счетом 6:3, 6:2. На счету Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер два эйса, ни одной двойной ошибки и четыре реализованных брейк-пойнтов из шести.

В четвертьфинальной стадии представительницы Московской области сойдутся в поединке с дуэтом Камилла Рахимова и Сара Соррибес-Тормо (Россия/Испания).

Australian Open является первым в сезоне турниром Большого шлема и проводится на покрытии «хард».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.