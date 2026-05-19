Теннисистки из Подмосковья выиграли турнир WTA 1000 в Риме

Теннисистки из Подмосковья Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали золото турнира категории WTA 1000 в парном разряде в Риме. В финале на кортах Foro Italico они обыграли соперниц из Испании и США, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В решающем матче российский дуэт уверенно переиграл Кристину Букшу и Николь Меликар-Мартинес со счетом 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 9 минут. Турнир проходил с 4 по 17 мая 2026 года, его призовой фонд превысил 7,2 млн евро. Категория WTA 1000 является второй по престижности после турниров Большого шлема и Итогового турнира WTA.

Путь к титулу спортсменки начали с полуфинала, где разгромили Сторм Хантер и Джессику Пегулу — 6:1, 6:2. Для Андреевой и Шнайдер, представляющих областной центр олимпийских видов спорта в Химках, этот трофей стал третьим совместным в парном разряде и вторым на уровне WTA 1000. Ранее в 2025 году они выиграли турнир в Майами.

Мирре Андреевой 19 лет, Диане Шнайдер — 22 года. Теннисистки являются серебряными призерами Олимпийских игр 2024 года в Париже. В одиночном рейтинге WTA они занимают седьмое и 20-е места соответственно.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.